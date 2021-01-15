Снегопад во Владивостоке 15 января 2021 года повлиял на ежедневные планы горожан. Многие задались вопросом, а нужно ли школьникам посещать учебные занятия в субботу. Рассказываем, будут ли работать школы 16 января.Как уточнили в пресс-службе городской администрации, занятия во всех школах, где предполагается шестидневка, пройдут в штатном режиме.Однако, если кто-то из родителей решит не вести своего ребенка в учебное заведение, никаких негативных последствий не будет. Родители сами принимают решение, отправлять ли ребенка в школу, или нет.