Оперативные службы продолжают устранять последствия снежного циклона, обрушившегося на Приморье 15 января. В очистке дорог задействовано порядка 300 единиц техники. По словам представителей регионального правительства, проезд на есть ко всем населенным пунктам.- Задействованы автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы, легкая техника. Дежурные объезжают дороги, делают фотоотчеты. Если поступают замечания, то отрабатываем в оперативном режиме, - отметили представители АО \\"Примавтодор\\".Усиленный режим работы сохраняется и у предприятий жилищно-коммунального комплекса. Как подчеркнули в краевом правительстве, по состоянию на 6 часов субботнего вечера, серьезных коммунальных аварий в регионе не зафиксировано. Специалисты устраняют точечные отключения.В регионе все еще действует режим повышенной готовности. В случае проблемных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 и 112.