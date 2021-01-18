В неприятной ситуации оказалась жительница Уссурийска, которая провалилась в люк, перейдя дорогу. Как уверяют окружающие, колодец был присыпан снегом, крышка прилегала, судя по всему, не плотно. Стоило девушке ступить на него, как приключилась беда.ЧП произошло в центре Уссурийска, на перекрестке улиц Некрасова и Октябрьская, рядом с площадью. К счастью пострадавшей, она провалилась в канализационный колодец частично, успев схватиться за края. На помощь к человеку в беду поспешили очевидцы. По словам свидетелей, горожанка довольно сильно ушибла ноги и низ живота.Некоторые пользователи сети, в которой появилось видео инцидента, посоветовали девушке зафиксировать травмы и обратиться в суд.В травмпункт и в суд сразу», «Возмещение вреда здоровью и компенсация вреда. В сумме тысяч 100 за ушибы можно взыскать», «С детства знаю, дурная примета на люк наступать», – отмечают приморцы.Некоторые подписчики поделились своими историями.– Если бы крышка люка отсутствовала, тогда я соглашусь, что в суде можно что-то доказать. А тут крышка люка есть, у меня друг 2 года судился из-за отсутствия ограждения технологической ямы, выкопанной и брошенной на ночь. А вы пишете люк... Крышка которого на месте! А так конечно же, здоровья и удачи пострадавшей, – рассказал один из жителей края.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14Читайте на WWW.DV.KP.RU: https://www.dv.kp.ru/online/news/4153081/