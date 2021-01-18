Празднование дня рождения в приморском городе Уссурийск обернулось уголовным делом по статье «Убийство». Кровавая разборка разыгралась в одной из квартир на улице Угловая. Причиной конфликта, который привел к трагедии, стала банальная ревность.Знаки внимания, оказанные 45-летним мужчиной имениннице, стали роковой ошибкой. Гражданский муж виновницы торжества сначала сделал несколько замечаний гостю, а после вспылил, схватил нож и начал кромсать конкурента. Шансов спастись у безоружного воздыхателя практически не было. Следователи обнаружили на теле мужчины множественные раны в области груди и шеи.Специалисты уже осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Подозреваемому в убийстве ревнивцу теперь грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14