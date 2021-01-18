Полицейские в городе Артеме задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на зоомагазин.Сотрудница магазина на улице Кирова, обратившаяся в городскую дежурную часть отдела МВД, рассказала, что неизвестный гражданин, угрожая ножом, забрал у нее 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями. Общая сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.28-летнего местного жителя нашли по горячим следам и доставили в отдел полиции, где он признался в грабеже. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.Мужчина рассказал, что выпивал и, когда алкоголь и деньги закончились, решил поправить финансовое положение с помощью преступления. Попугаев он прихватил, чтобы сделать подарок своей девушке.И деньги, и клетку с птицами полиция обнаружила во время обыска места жительства задержанного.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Похитителю попугаев грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ему уже избрана мера пресечения — заключение под стражу. Идет проверка на причастность гражданина к ранее совершенным преступлениям, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14