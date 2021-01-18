127 приморцев за минувшие сутки были вычеркнуты из списка людей, зараженных COVID-19. Они выздоровели. Теперь в Приморском крае насчитывается уже 24824 человека, перенесших коварное заболевание.За те же 24 часа в регионе было зафиксировано 235 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с момента появления инфекции в Приморье был выявлено 33486 заразившихся людей.За прошедшие сутки в крае от коронавирусной инфекции умерли еще 5 человек. Общее число летальных исходов за все время пандемии в регионе — 456.В Приморье действует режим повышенной готовности. Обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей и «социальная дистанция».Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14