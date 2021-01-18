С 18 января в Приморье началась массовая иммунизация населения от коронавируса. До конца февраля в регион должно поступить около 90 тысяч доз вакцины. Этого количества хватит на 45 тысяч человек. Разумеется, первыми на очереди на прививку будут горожане старше 55 лет и те, кто входит в группу риска. Остальным же придется постоять в очереди. Главные условия на вакцинацию – вы должны быть старше 18 лет и на момент записи у вас не должно быть признаков ОРВИ или гриппа.Записаться на вакцинацию можно тремя способами: через прием врача в поликлинике, через региональный контактный центр министерства здравоохранения Приморского края, а также через портал Госуслуг.Корреспондент «КП-Владивосток» связалась с приемной поликлиники №1 во Владивостоке. Там обозначили, что ближайшая дата на вакцинацию как для тех, кто не находится в зоне риска, так и для граждан старше 55 лет, только в марте. Запись на февраль уже вся закрыта, сейчас горожан лишь включают в лист ожидания. Сколько именно там придется просидеть - неизвестно.Кстати, после первой прививки не стоит расслабляться. Через 21 день горожан ждет вторая. Выходит, что большая часть населения будет считаться полностью иммунизированной лишь ближе к лету.Запись на вакцинацию ведется:Арсеньевская горбольницаНаходкинская горбольницыУссурийская центральная горбольницаДальнереченская центральная горбольницаДальнегорская центральная районная больницаОктябрьская центральная районная больницаАртемовская горбольница №1Спасская городская поликлиникаПоликлиники Владивостока №1, №6 и №9.Подробнее о вакцинации от коронавируса в Приморье – в материале «Комсомолки».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак в Приморье сделать прививку от коронавируса?Корреспондент \\"КП\\" выяснил, что нужно, чтобы оказаться в прививочном кабинете (подробности...)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14