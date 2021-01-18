Народное правительство города Хуньчунь (КНР) уведомило правительство Приморского края о приостановке деятельности с китайской стороны с 28 января по 14 февраля международного автомобильного пункта пропуска «Краскино» (погранпереход Краскино—Хунчунь).Как поясняют представители агентства международного сотрудничества Приморского края, решение китайские власти объяснили желанием предоставить сотрудникам пункта возможность встретить традиционный китайский Новый Год вместе со своими семьями.Согласно действующим в КНР правилам сотрудники пункта работают в «красной зоне» по вахтовому принципу: каждая смена обязана после завершения рабочего цикла пойти двухнедельный карантин. Чтобы все сотрудники могли своевременно пройти карантин и встретить Новый Год, работу МАПП нужно приостановить на 18 суток.— Правительство Приморского края с уважением относится к традициям наших соседей и просит участников внешнеэкономической деятельности не планировать грузовые перевозки через МАПП «Краскино» в указанный период, — прокомментировал ситуацию руководитель агентства Алексей Старичков.СПРАВКАТрадиционный китайский Новый Год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния. В этом году его будут отмечать 12 февраля.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14