На этой неделе жители Приморья почувствовали настоящие крещенские морозы. Даже в южных и центральных районах края температуры воздуха опустили до «леденящих» показателей. Как сообщают на портале «Примпогода», небесная канцелярия за эти семь дней покажет себя со всех сторон.Гребень антициклона, который и принес в регион холод, продержится до середины недели. В эти дни минимальная температуры воздуха будет -23 -30 градусов. В горных район и вовсе до -38 градусов. На побережье температуры воздуха будут варьироваться в пределах -14 -20 градусов.Ситуация начнет меняться в среду, 20 января. Тогда в край будет поступать более теплая воздушная масса. Максимальные температуры повысятся на 6-9 градусов. Уже 21 числа в регион придет новый циклон, из-за которого в крае местами пройдут осадки.- Потепление продолжится. Ночные морозы ослабеют, -13 -20 градусов, в горных районах до -25 градусов, на побережье -6 -12 градусов. Днем воздух прогреется до -3 -10 градусов, на юге -2 +3 градусов. В пятницу, 22 января, Приморский край опять окажется под влиянием гребня антициклона, прояснит. Температурный фон понизится на 1-4 градуса, - говорится в сообщении.Потепление в середине недели ожидается и во Владивостоке. Затем последует небольшое похолодание, но оно несравнимо с крещенскими морозами.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14