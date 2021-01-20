По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Приморья в Дальнегорском и Тернейском муниципальных районах, возбуждено несколько уголовных дел по незаконной рубке лесных насаждений, совершенных в особо крупном размере.Как информирует пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, преступники рубили деревья породы «липа», «осина», «ясень», «береза», «дуб», «лиственница» в промышленных масштабах. Нелегальные лесорубы получили около 3 тысяч кубических метров древесины, а экологический ущерб лесному фонду РФ составил свыше 52 миллионов рублей. Сейчас полиция устанавливает всех, кто причастен к этим преступлениям, и собирает доказательства.В 2020 году полицейские выявили 286 преступлений в сфере лесопользования. Установлены личности 89 граждан, причастных к их совершению. Возбуждены уголовные дела.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14