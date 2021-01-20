Вчера, 19 января, около полудня на трассе в Надеждинском районе, в 200 — 250 метрах от развилки Раздольное-Хасан-Кипарисово-1, у обочины остановился грузовой автомобиль Scania, который двигался из Уссурийска в направлении Владивостока.По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, через некоторое время к тягачу подъехал внедорожник серебристого цвета. Из него вышли несколько мужчин, которые избили водителя большегруза и скрылись с места происшествия.В социальных сетях появилась информация, что мужчина был ограблен и получил серьезные телесные повреждения.Водителю Scania, 1965 года рождения, помог проезжавший мимо неравнодушный гражданин. Он вызвал бригаду скорой помощи, которая доставила потерпевшего в медицинское учреждение.Недалеко от места происшествия располагаются автозаправочная станция и придорожное кафе быстрого питания. Полиция просит очевидцев инцидента, водителей, имеющих запись видеорегистратора, граждан, обладающих информацией о происшествии, обратиться по телефонам: 89510024864, 89089799733.Или в дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району: 8(42334) 2 01 05, адрес: село Вольно-Надеждинское, улица Р. Дрегиса, 32.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14