Пять жителей Приморского края отправятся под суд за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан.В Уссурийске два человека решили организовать «бизнес» по нелегальной миграции из КНР в Россию и вовлекли в эту деятельность еще трех местных жителей, сформировав таким образом преступную группу.Под контролем у сообщников имелось девять коммерческих организаций. С сентября 2018 по август 2019 года злоумышленники подготавливали пакеты документов для получения иностранцами коммерческих или рабочих виз на въезд в РФ.В результате действий преступной группы на территорию России незаконно въехали свыше 1 тысячи 100 граждан Китая.Расследование уголовного дела, которое проводилось следователями следственного отдела УФСБ России по Приморскому краю, завершено. Участники преступной группы обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения дело направят в Уссурийский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14