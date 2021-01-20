Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело по факту незаконной продажи частей амурского тигра.22 октября прошлого года недалеко от дома по улице 1-й микрорайон поселка Лучегорск Пожарского района мужчина продал шесть костей тигра за 300 тысяч рублей. При этом покупателя и продавца свел человек, который за то, чтобы найти продавца тигриных костей, потребовал от покупателя сумму в 100 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.Оперативное сопровождение по уголовному делу по части 3 статьи 258.1 УК РФ осуществляют сотрудники УМВД России о Приморскому краю.О подобном случае, когда предприимчивый житель Приморья, пытался продать части тигра иностранцу, «Комсомолка» писала неделей ранее.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14