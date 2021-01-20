Во Владивостоке создается альянс управляющих компаний, который объединит более 400 многоквартирных домов города. На первом этапе организация включит в себя четыре управляющие компании: «Паллада», «Мадикс», «УК Центральный район», «Эгершельд-ДВ». У этих «управляек» появится единый центральный офис.«Все компании имеют материально-техническую базу, которая объединится в единое подразделение, включающее спецтехнику, оборудование. Также будет создано производственное подразделение, состоящее из специалистов в области строительства и строительного контроля. Все это позволит эффективнее, быстрее ремонтировать дома, устранять аварийные ситуации, убирать придомовые территории», — считают представители создаваемого альянса.Объединившиеся коммунальщики собираются пополнять парк спецтехники, а также создать «умные» диспетчерские, по типу созданной в Фокино компанией-концессионером «ИКС-Фокино». Сообщается, что эта работа проводится под контролем правительства Приморского края.— Правительство Приморья готово оказывать поддержку обслуживающим организациям. В частности, разрабатывается программа по удешевлению спецтехники до 50%, уменьшению процентной ставки по лизингу за счет краевого бюджета, — сказала заместитель председателя правительства Елена Пархоменко.Альянс управляющих компаний начнет работать во Владивостоке с середины февраля, сообщает пресс-служба правительства края.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14