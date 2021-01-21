Чиновник мэрии Владивостока задержан по подозрению в получении миллионных взяток

За взятку суммой 3,7 миллиона рублей сотрудник мэрии должны был "решить" вопрос с оформлением земли Фото: Милана СОКОЛ

Следственный комитет возбудил уголовное дело против заместителя начальника Управления муниципальной собственности города Владивостока. Он подозревается в получении взятки за оформление земельного участка.

Следствие считает, что в октябре 2020 года чиновник и еще один гражданин, который потом стал вторым фигурантом дела, договорились с пользователем земельного участка в районе улицы Сахарный ключ о передаче взятки в 3,7 миллиона рублей. Деньги стали бы вознаграждением за оформление земли на подставное лицо, у которого есть специальные льготы при получении участков. Затем участок был бы переоформлен на фактического пользователя.

Первую часть взятки в размере 1 миллиона рублей посредник передал сотруднику администрации в декабре 2020 года. Вторая часть взятки — 2,7 миллиона рублей — была передана взяткодателем посреднику 19 января 2021 года. При этом часть взятки была муляжом, так как передача проводилась под наблюдением сотрудников ФСБ. Деньги через посредника должны были попасть к должностным лицам для решения вопроса о предоставлении подставному лицу в собственность бесплатного второго земельного участка для последующего его переоформления.

Подозреваемые в преступлениях по части 6 статьи 290 УК РФ и части 4 статьи 291.1 УК РФ задержаны, идет установление всех обстоятельств произошедшего. Решатся вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

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