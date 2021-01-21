Разыскивается: водитель во Владивостоке сбил 13-летнюю девочку и скрылся

На пешеходном переходе улицы Днепровской была сбита 13-летняя девочка. Водитель с места ДТП скрылся. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Полиция во Владивостоке разыскивает водителя, совершившего наезд на 13-летнюю девочку и скрывшегося с места ДТП.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, автомобиль двигался по улице Днепровской со стороны проспекта 100-летия Владивостоку в направлении улицы Выселковой. Наезд на девочку произошел в районе дома № 47, когда ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП школьница получила сотрясение головного мозга.

Водитель с места происшествия скрылся. Полиция просит граждан, ставших очевидцами происшествия, или имеющих записи автомобильных видеорегистраторов, оказать содействие в установлении личности и задержании правонарушителя.

Граждан, обладающих информацией об инциденте, просят обратиться по телефонам: (423) 222 50 63, 249 09 21 —дежурная часть полка ГИБДД УМВД России по Владивостоку.

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