Полицейские в Уссурийске помогли жителям дома, в котором начинался пожар

Инспекторы ДПС лейтенанты полиции Максим Бородин и Сергей Федорин. Фото: пресс-служба отдела МВД России по Уссурийскому городскому округу

Сотрудники полиции Уссурийска во время пожара помогли жильцам дома покинуть задымленные квартиры и своими силами локализовали огонь еще до приезда пожарных.

Инспекторы дорожно-патрульной службы лейтенанты полиции Максим Бородин и Сергей Федорин находились на маршруте патрулирования, когда увидели густой черный дым, клубами валящий из подъезда двухэтажного жилого дома на улице Агеева. Полицейские вызвали пожарных и вошли в подъезд, чтобы найти источник дыма. Очаг возгорания оказался под лестницей первого этажа.

Сотрудники полиции, поднявшись выше на этаж, стали звонить и стучать в квартиры, чтобы вывести всех жильцов из задымленных квартир. После этого с помощью снега начали тушить огонь под лестницей. Также полицейские обеспечили беспрепятственный проезд к дому автомобилей спецслужб.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, благодаря своевременным и профессиональным действиям инспекторов ДПС трагических последствий удалось избежать: никто из жильцов дома не пострадал.

На следующий день после происшествия от лица жильцов дома благодарность полицейским выразила Татьяна Тимощук, живущая в подъезде, где произошло возгорание.

«Спасибо за то, что своевременно эвакуировали жителей подъезда, а также своими силами потушили пожар, ведь в нашем доме проживают малолетние дети и беспомощные пожилые люди», — сказала жительница Уссурийска.

Сотрудники Госавтоинспекции Максим Бородин и Сергей Федорин будут поощрены правами начальника Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Олега Стефанкова.

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