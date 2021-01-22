4 дополнительных пункта вакцинации от COVID-19 открываются в Приморье

Записаться на вакцинацию против коронавируса в Приморье может каждый желающий
Фото: Елена КРАЙНЕВА
В Приморье открываются дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции на базе владивостокских поликлиник № 1 и № 6, в Артемовской городской больнице № 2, а также в поселке Аякс на острове Русском. Пункт вакцинации в поселке Аякс начинает работу сегодня, 22 января, а три других — откроются 25 января. Режим работы всех пунктов — с 8 до 18 часов в рабочие дни, с 9 до 16 часов — в субботу.
По информации министерства здравоохранения Приморского края, вакцинация в крае ведется с 18 января двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (название для зарубежных рынков — «Спутник V»). На иммунизацию приглашаются люди, записавшиеся в своих поликлиниках в листы ожидания.
Для записи на вакцинацию нужно позвонить в один из пунктов или в свою поликлинику и сообщить о желании иммунизироваться. Скоро станет доступна запись через портал Госуслуги. Данные записавшегося вносятся в лист ожидания, который передается в пункт вакцинации.
Пункты вакцинации в Приморье:
Владивостокская поликлиника № 1
— Океанский проспект, 35;
— остров Русский, поселок Аякс, ДВФУ, корпус 1.8;
— улица Котельникова, 10 (с 25 января);
Владивостокская поликлиника № 6
— улица Сахалинская, 58;
— улица Борисенко, 29 (с 25 января);
Владивостокская поликлиника № 9
— улица Адмирала Горшкова, 3;
Арсеньевская городская больница
— улица Островского, 40;
Находкинская городская больница
— улица Пирогова, 34;
Уссурийская центральная городская больница
— улица Комарова, 55;
Дальнереченская центральные городская больница
— улица Ленина, 34;
Дальнегорская центральная районная больница
— улица 50 лет Октября, 94;
Октябрьская центральная районная больница
— село Покровка, Пионерская, 14;
— село Липовцы, улица Ушинского, 18а;
Артемовская городская больница № 1
— Партизанский проспект, 18;
Артемовской городской больницы № 2
— улица Октябрьская, 14 (с 25 января);
Спасская городская поликлиника
— улица Ленинская, 29.
В приоритетном порядке на вакцинацию приглашаются лица старше 55 лет и граждане с хроническими заболеваниями. Вместе с тем записаться в лист ожидания и пройти иммунизацию против COVID-19 может любой желающий.
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