4 дополнительных пункта вакцинации от COVID-19 открываются в Приморье

Записаться на вакцинацию против коронавируса в Приморье может каждый желающий Фото: Елена КРАЙНЕВА

В Приморье открываются дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции на базе владивостокских поликлиник № 1 и № 6, в Артемовской городской больнице № 2, а также в поселке Аякс на острове Русском. Пункт вакцинации в поселке Аякс начинает работу сегодня, 22 января, а три других — откроются 25 января. Режим работы всех пунктов — с 8 до 18 часов в рабочие дни, с 9 до 16 часов — в субботу.

По информации министерства здравоохранения Приморского края, вакцинация в крае ведется с 18 января двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (название для зарубежных рынков — «Спутник V»). На иммунизацию приглашаются люди, записавшиеся в своих поликлиниках в листы ожидания.

Для записи на вакцинацию нужно позвонить в один из пунктов или в свою поликлинику и сообщить о желании иммунизироваться. Скоро станет доступна запись через портал Госуслуги. Данные записавшегося вносятся в лист ожидания, который передается в пункт вакцинации.

Пункты вакцинации в Приморье:

Владивостокская поликлиника № 1

— Океанский проспект, 35;

— остров Русский, поселок Аякс, ДВФУ, корпус 1.8;

— улица Котельникова, 10 (с 25 января);

Владивостокская поликлиника № 6

— улица Сахалинская, 58;

— улица Борисенко, 29 (с 25 января);

Владивостокская поликлиника № 9

— улица Адмирала Горшкова, 3;

Арсеньевская городская больница

— улица Островского, 40;

Находкинская городская больница

— улица Пирогова, 34;

Уссурийская центральная городская больница

— улица Комарова, 55;

Дальнереченская центральные городская больница

— улица Ленина, 34;

Дальнегорская центральная районная больница

— улица 50 лет Октября, 94;

Октябрьская центральная районная больница

— село Покровка, Пионерская, 14;

— село Липовцы, улица Ушинского, 18а;

Артемовская городская больница № 1

— Партизанский проспект, 18;

Артемовской городской больницы № 2

— улица Октябрьская, 14 (с 25 января);

Спасская городская поликлиника

— улица Ленинская, 29.

В приоритетном порядке на вакцинацию приглашаются лица старше 55 лет и граждане с хроническими заболеваниями. Вместе с тем записаться в лист ожидания и пройти иммунизацию против COVID-19 может любой желающий.

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