Кто ее парковаться учил? Беспредельщицу на красном авто разыскивают во Владивостоке

Нарушительницу пытаются найти с помощью интернета Фото: pixabay.com

Неприятный сюрприз ждал хозяина Toyota Mark X, припарковавшего машину у дома в районе Снеговой пади во Владивостоке. Вернувшись к авто, владелец обнаружил повреждения. Восстановить цепочку событий помогла камера видеонаблюдения, установленная на доме.

ЧП произошло на Анны Щетининой, 21. На кадрах отчетливо заметно, как к дому подъехал красный Nissan X-Trail. Водитель попыталась припарковаться параллельно бордюру, но въезжая на свободное место, задела авто. Женщина вышла, оценила повреждения, после чего встала чуть дальше и, как ни в чем не бывало отправилась по своим делам. Владелец пострадавшей машины надеется найти нарушительницу с помощью социальных сетей.

– Кто учил ее парковаться? Как страусы передом паркуются. Бошка в песок, а попа торчит потом на полдороги, – возмутился один и подписчиков популярного автомобильного сообщества.

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