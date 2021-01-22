«Едем, едем в соседнее село на дискотеку». Емеля на санях прокатился по центру Владивостока

Необычный транспорт на улицах приморской столицы Фото: принтскрин видео.

Необычное транспортное средство поразило жителей Владивостока. По центру города проехал практически персонаж народной сказки – Емеля, развеселив окружающих. Куда держал путь эпатажный ездок, осталось за кадром, заставив пофантазировать горожан.

Забавную картину снял один из очевидцев на пешеходном переходе на улице Пограничной.

«Едем, едем в соседнее село, на дискотеку», «Алло, Емеля, топи печь, мы домой едем», «Судя по коврам, это Аладдин на новой тачке... А, вообще прикольный экипаж», «Наши сани едут сами», «Санта Клаус от Деда Мороза возвращается. Праздники отпахали, немного расслабились», «Двигаюсь без повода …», «Слезы наворачиваются от смеха», «На набку погнал, селфиться?», – шутят жители Приморского края.

Судя по видео, мужчина отправился в путешествие по городским улицам с помощью мотобуксировщика, прицепив к нему сани.

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