«Lexus вылетел на переход на газах». Пешеход оказался под колесами во Владивостоке

Женщина пострадала при переходе дороге Фото: принтскрин видео.

В Первореченском районе Владивостока под колесами авто оказался пешеход. Женщина переходила дорогу в специально установленном для этого месте, однако это ее не спасло. Как уверяют очевидцы, водитель Lexus выехал на зебру на скорости, не заметив человека.

– Это поворот на ТЦ «Гермес», светофора там нет... Я остановилась пропустить, но она даже до середины пешеходного перехода не дошла. Водила на «Лексусе» с поворота выехал на газах и сбил ее крылом так, что она пролетела в сторону. Благо, она успела отбежать вперед немного и получила удар краем от машины. Остановись она в панике, попала бы прямо под капот. Перед этим пешеходным переходом всегда притормаживать надо. Он опасный. Дай бог, чтобы отделалась незначительными переломами и ссадинами, – поделилась девушка, ставшая очевидцем.

На помощь к пострадавшей поспешили автолюбители. Местные жители отмечают, что из-за отсутствия светофора переходить этот участок дороги опасно, даже по зебре.

«Живу рядом, когда там появился переход, были удивлены, ведь после светофора на Военном шоссе несутся, как на пожар. Очень опасный переход, а сейчас открыли магазин «Реми», уже не первый случай! Напротив, Реми надо что-то делать! До светофора на педучилище далеко, на Военном шоссе, тоже, так и будут ходить, а их сбивать! Здоровья женщине!!!», «Сама живу рядом, никогда не перехожу через него, всегда иду до светофора, очень страшный пешеходный перед и водители там не притормаживают, а разгоняются», – сетуют горожане.

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