«Как скучно я живу». Приморец угнал рейсовый автобус, чтобы посетить Китай

Угонщик надеялся развеяться в Китае. Фото: Instagram/newsbox24.tv

На необычное преступление решился житель Приморья в погоне за мечтой. Мужчина прямо из под носа водителя угнал рейсовый автобус, в надежде доехать на нем в Китай. Но пересечь границу предприимчивому путешественнику не удалось. Да, что уж там границу, добраться угонщику из Артема удалось лишь до Уссурийска. Неудачливый водитель попал в ДТП, после чего транспортное средство оказалось в кювете.

Местных жителей ситуация позабавила. Однако стоит отметить, что мужчина может страдать психическими расстройствами.

«Ты – не ты, когда хочешь в Китай», «Достучаться до статьи», «Пугает то, что он не в себе, и видимо работает в автопарке, раз там его хорошо знают...», «Мог бы целую группу набрать желающих», «Откройте границы, не доводите до греха», «Вот это соскучился по Суньке», – с юмором комментируют произошедшее пользователи сети.

Напомним, с 28 января по 14 февраля будет закрыт погранпереход «Краскино». Попасть из Приморья в китайский город Хуньчунь в этот период будет невозможно из-за китайского Нового года, который сосед празднуют по всем традициям. О закрытии остальных пунктах пропуска правительство пока не сообщало.

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