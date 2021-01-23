Внедорожник Toyota Surf проломил лед Амурского залива

Внедорожник оказался в ледяной западне в районе Чайка под Владивостоком. Скриншот видео: instagram.com/nadega.inform

Внедорожник Toyota Surf на глазах у очевидцев провалился под лед Амурского залива в пригороде Владивостока. Сегодня, 23 января, видео с типичными для столицы российского Дальнего Востока кадрами появилось в социальных сетях, посвященных Приморью.

Происходящее комментирует женщина, снимающая автомобиль, беспомощно застрявший в ледяной западне.

— Ребята, дорога с Чайки на Песчаный, будьте аккуратны. Вот только что машина на глазах ушла, — сообщает взволнованный голос за кадром.

Пока неизвестно приехали ли владельцы мощной машины порыбачить или же просто решили сократить путь по льду куда-то направляясь.

Между тем МЧС практически ежедневно предупреждает местных жителей об опасности выхода и тем более выезда на лед. Но несмотря на все предупреждения спасателей, автомобили продолжают тонуть. Увы, нередко вместе с людьми в них находящимися.

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