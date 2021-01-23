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День рождения Владимира Высоцкого отметят во Владивостоке 25 января

Концерт посвященный памяти барда и актера пройдет в Театральном сквере у памятника
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Памятник Владимиру Высоцкому во Владивостоке

Памятник Владимиру Высоцкому во Владивостоке

Фото: Администрация Владивостока

Городские власти обратились к жителям Владивостока с предложением принять участие в концерте, посвященном памяти Владимира Высоцкого. В этом году исполняется 83 года со дня рождения Владимира Семеновича.

Как обычно, это мероприятие пройдет 25 января в Театральном сквере у памятника всенародно любимому барду и актеру. Сообщается, что почитателей творчества Высоцкого организаторы концерта ждут в 18 часов.

На памятном мероприятии у памятника легендарному исполнителю будут звучать стихи поэта, его песни под гитару, а также композиции, посвященные Высоцкому.

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