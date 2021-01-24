«Липовые» документы: в Приморье отменили торги на заготовку древесины

Проверку провел новый руководитель Минлесхоза Константин Степанов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Торги на заготовку древесины остановлены в Приморье. Конкурсы на вырубку, которые планировалось провести в конце января, отменило само министерство лесного хозяйства края. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Проверку провел новый руководитель Минлесхоза Константин Степанов. Тогда же выявились и недочеты к уже объявленным конкурсам на право заготовки древесины. Для рубки деревьев были предоставлены восемь участков общей площадью 70 тысяч гектаров земли. Среди деревьев – липа, которую в Приморском крае вырубать запрещено по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко.

- Подобная ситуация неминуемо приведет к ущемлению прав победителей конкурсов, которые не смогут законно заготовить положенный объем товарной древесины, - объяснил Константин Степанов.

Еще одной причиной остановки торгов стал тот факт, что на участках не учтена необходимость обеспечения жителей дровами. Больше всего в дровах нуждаются жители удаленных северных районов края.

По словам зампреда регионального Правительства Константина Шестакова, решение по отмене торгов – тщательно взвешенное и обдуманное. Риски в данном случае несут меньший ущерб, чем организация необдуманных и недоработанных торгов.

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