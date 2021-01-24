Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Липовые» документы: в Приморье отменили торги на заготовку древесины

Под вырубку едва не попало запрещенное для этого дерево
София МИХАЙЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Проверку провел новый руководитель Минлесхоза Константин Степанов

Проверку провел новый руководитель Минлесхоза Константин Степанов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Торги на заготовку древесины остановлены в Приморье. Конкурсы на вырубку, которые планировалось провести в конце января, отменило само министерство лесного хозяйства края. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Проверку провел новый руководитель Минлесхоза Константин Степанов. Тогда же выявились и недочеты к уже объявленным конкурсам на право заготовки древесины. Для рубки деревьев были предоставлены восемь участков общей площадью 70 тысяч гектаров земли. Среди деревьев – липа, которую в Приморском крае вырубать запрещено по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко.

- Подобная ситуация неминуемо приведет к ущемлению прав победителей конкурсов, которые не смогут законно заготовить положенный объем товарной древесины, - объяснил Константин Степанов.

Еще одной причиной остановки торгов стал тот факт, что на участках не учтена необходимость обеспечения жителей дровами. Больше всего в дровах нуждаются жители удаленных северных районов края.

По словам зампреда регионального Правительства Константина Шестакова, решение по отмене торгов – тщательно взвешенное и обдуманное. Риски в данном случае несут меньший ущерб, чем организация необдуманных и недоработанных торгов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14