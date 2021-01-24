Прямо за мечтой: нетрезвый водитель не совладал со своим автомобилем

Фото: instagram.com/dps_vl.

Минувшей ночью во Владивостоке произошла серьезная авария. Есть пострадавшие. Фотографии с места происшествия, по традиции, уже обошли местные паблики в социальных сетях.

Все случилось в ночь с субботы на воскресенье, 24 января. В районе остановки Гайдамак водитель легкового автомобиля не справился с управлением своего транспортного средства и совершил сразу несколько столкновений. Сначала авто снес столбики, затем задел ларек с пиротехникой, а после – влетел в леерные ограждения.

По предварительной информации, сам водитель был пьян, а кроме него в салоне легковушки находилась еще и его спутница. Она то и пострадала в результате аварии.

Комментаторов привлекла символичная надпись на заднем стекле автомобиля – «Прямо за мечтой». Это послужило поводом для дальнейших колких высказываний в адрес водителя машины.

Чуть позже среди высказываний появились объяснения и владельца покореженного железного коня.

- Я хозяин этого ведра, надо конкретики? Про то, что синий был за рулем – это большая глупость. Можно было сделать медицинское освидетельствование и все было бы понятно, - пишет парень.

По его словам, сотрудники ДПС, которые прибыли на сообщение об аварии, вели себя как было. В доказательство парень готов даже предоставить видео и аудио файлы.

К слову, во всем случившемся теперь предстоит разбираться специалистам. Автомобиль получил серьезные повреждения и в ближайшее время уже вряд ли появится на дорогах города.

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