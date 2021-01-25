Лихой водитель, обруливший пробку во Владивостоке по трамвайным рельсам, найден полицией

Водитель Mitsubishi Delica рисковал не только своей жизнью, но и жизнями пассажиров трамвая. Скиншот видео, сделанного нарушителем ПДД

Госавтоинспекция привлекла к ответственности водителя, объехавшего во Владивостоке дорожную пробку по трамвайным путям.

Сотрудники ГИБДД заинтересовались видеороликом в социальных сетях, в котором водитель машины Mitsubishi Delica лихо едет прямиком по трамвайным рельсам в то время, как автомобили на дороге еле движутся. Более того, сам нарушитель правил ПДД в личном аккаунте одной из соцсетей также выложил видеокадры своего нарушения. Мужчина охотно рассказывал пользователям про свой способ объезжать пробки.

Полицейские оперативно установили личность нарушителя — им оказался 33-летний житель краевого центра. Ранее горожанин не раз попадал в поле зрение сотрудников ГИБДД. Только в прошлом году за нарушение ПДД его привлекали к административной ответственности 4 раза.

Возбуждено административное производство по части 1.1 статьи 12.17 КоАП РФ «Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств». Видеоролики приобщили к материалу административного расследования. «Изобретательного» водителя оштрафовали.

Полиция благодарит очевидца происшествия, заснявшего нарушение правил дорожного движения, за активную гражданскую позицию, сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

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