«Это тот самый гонщик»: стало известно, кто был за рулем микроавтобуса, объезжавшего пробку по рельсам

Скриншот видео с заездом по трамвайным рельсам. instagram.com/dk.service

Резонансное видео, на котором Mitsubishi Delica резво несется по заснеженным трамвайным рельсам, пока остальные участники дорожного трафика уныло тащатся в автомобильной пробке, вызвало немало комментариев в соцсетях, а также реакцию правоохранителей, разыскавших водителя микроавтобуса и оштрафовавших его.

В своем релизе пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку сообщила лишь то, что нарушителю 33-года, живет он в краевом центре и в прошлом году привлекался к ответственности за нарушения на дорогах 4 раза. Однако имя человека, находившегося за рулем, не упоминается. А оно того стоит.

В 2015 году тогда еще гонщик дрифт-серии «RDS Восток» Эдуард Маляров прославился не своими спортивными достижениями, а видеороликом, в котором он на Toyota Crown заложил в дрифте два круга на кольцевом перекрестке оживленной городской улицы.

Ролик наделал много шума в прямом и переносном смысле — профессиональному гонщику пришлось публично приносить извинения за то, что подверг опасности людей и машины на улице. Однако оргкомитет Российской Дрифт Серии — Восток все равно лишил Малярова гоночной лицензии. Судя по свежей истории с «покатушками» по рельсам, которые сам же Эдуард выложил в сеть, выводов из истории 6-летней давности он не сделал.

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