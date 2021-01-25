Во Владивостоке осудили иностранца, наехавшего машиной на женщину-пешехода

Водителя-иностранца, наехавшего на пешехода во Владивостоке, лишили прав на 2,5 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу иностранному гражданину, наехавшему на женщину.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года на остановке общественного транспорта «Площадь Семеновская». Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, «водитель пассажирского автобуса, не убедившись в отсутствии пешеходов, начал движение и осуществил наезд на женщину-пешехода, двигавшуюся спиной к автобусу». В результате ДТП потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Водитель получил штраф — 30 тысяч рублей, а также лишился права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.

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