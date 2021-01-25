Во Владивостоке судили членов преступной группы, заставлявших девушек заниматься проституцией

Суд над организаторами "фирмы досуга" состоялся во Владивостоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Советский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу 8 членам организованной преступной группы, принуждавшим заниматься женщин проституцией.

Суд установил, что фигуранты дела организовали преступную группу, куда входили владельцы фирмы досуга, диспетчеры, водитель, а также охранники девушек, занимавшихся проституцией. Причем они же следили за тем, чтобы работницы не сбежали.

С апреля по сентябрь 2017 года преступники запугивали, избивали и насиловали девушек, чтобы заставить девушек заниматься проституцией. Значительная часть заработанных таким способом денежных средств распределялась между членами преступной группы. Две женщины совершили попытку убежать от мучителей, но их разыскали. Угрожая расправой и причиняя физическую боль, женщин вернули в «фирму досуга».

Однако злоумышленники все же были задержаны сотрудниками полиции.

Признав подсудимых виновными в организации занятием проституцией, вовлечении в нее и принуждении к продолжению занятия проституцией, изнасилованиях и похищениях людей, суд назначил четырем лидерам группы от 5 лет 6 месяцев до 15 лет лишения свободы. Трое из них отправятся в колонию особого режима. Женщине, участнице преступной группы, определена колония общего режима. Остальные участники получили условное наказание сроками от 2 лет 6 месяцев до 5 лет. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Прокуратуры края.

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