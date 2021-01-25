МЧС рассылает жителям Приморья СМС с предупреждениями

26 января в Приморье ожидаются сильные осадки Фото: Артем КИЛЬКИН

МЧС России по Приморскому краю производит массовую рассылку жителям региона СМС.

«По данным Приморского УГМС ночью 27 января в Приморском крае сохранятся сильные осадки в виде снега. На побережье местами метель при ветре до 22 м/с. Соблюдайте требования безопасности. Тел: 101, 112», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупредили приморцев о том, что 26 января регион окажется во власти циклона. Сегодня прогноз был уточнен.

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