Самую крутую и часто закрываемую улицу Владивостока вновь блокируют для машин

Вновь ограничат движение по улице Капитана Шефнера Фото: Администрация Владивостока

Как обычно, муниципальное предприятие Владивостока «Содержание городских территорий» (СГТ) вводит ограничение движения автотранспорта на время предстоящей непогоды на некоторых участках дорог краевого центра.

Во избежание спровоцированных неблагоприятными погодными условиями массовых дорожно-транспортных происшествий сегодня, 26 января, с 11 часов ограничат движение на самом крутом спуске в городе — улице Капитана Шефнера.

По данным ГИБДД на данный момент движение по объездной трассе Седанка — Патрокл пока открыто.

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