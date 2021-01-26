В Татьянин день партия наградила «Зачетного препода»

Студенческое сообщество Приморья сегодня насчитывает более 90 тысяч учащихся. В честь праздничной даты в вузах состоялись тематические мероприятия, вручены награды талантливым студентам, имеющим достижения в науке, творчестве, спорте и общественной деятельности. Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса сегодня, 25 января, «Единая Россия» совместно с редакцией «Комсомольская правда во Владивостоке» провели акцию, приуроченную ко Дню студента, под названием «Зачетный препод». В ней приняли участия более 300 студентов.

В холле Зимнего сада учащимся было предложено подписать сувенирные открытки, адресуя поздравления с Татьяниным днем любимому преподавателю. Педагогом, получившим самое большое количество теплых посланий от студентов, стала Валерия Комиссарова, старший преподаватель кафедры экономики и управления. Она же получила главный приз от партии «Единая Россия». Студенты подчеркнули ее компетентность не только в вопросах мировой экономики и в развитии потенциала ДВ региона и стран АТР, но и в проектной работе. «Она просто классная, настоящий «зачетный препод», - прокомментировали студенты свой выбор.

Валерия Комиссарова, уверена, что профессоры и преподаватели ВГУЭС – тоже в душе студенты, поэтому конкурс «зачетный препод» педагогам по душе.

Второе место по количеству теплых слов и поздравлений – у кандидата технических наук, доцента кафедры транспортных процессов и технологий Елены Чубенко, студенты группы БЭМ-19-01 Института транспорта и логистики ВГУЭС пожелали своему педагогу «оставаться такой же оптимистичной и также вести за собой в дебри материаловедения и теоретической механики свой любимый 2 курс».

В этот день в вузе весь день работали тематические конкурсные площадки. Самый активный и целеустремленный студент получил главный приз - заветный ящик лапши быстрого приготовления «Доширак». В рамках праздничного мероприятия также состоялся турнир по скоростному поеданию заранее приготовленных блюд: 16 студентов соревновались друг с другом, но лишь один участник стал победителем. Награды также ждали студентов на V Кубке ректора ВГУЭС по интеллектуальной игре для студентов «Что? Где? Когда?».

Как отметила координатор партийного проекта «Новая школа» Елена Новицкая, приморские студенты отличаются своей активностью и талантами в области науки и творчества. В 2020 году студенческая сборная завоевала наибольшее количество медалей на VIII Национальном чемпионате WorldSkills, улучшив позиции региона в рейтинге субъектов России. 700 студентов из Приморского края прошли в финал олимпиады «Я – профессионал», который в этом году впервые прошел в онлайн-формате. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса вошел в ТОП-3 вузов Приморского края по числу финалистов олимпиады «Я – профессионал». После выпуска, студенты вливаются в трудовые коллективы, демонстрируя подготовку на современном уровне и успешно трудятся на благо Приморья.