Во Владивостоке появилась новая остановка автобусов

На остановке «Садовый квартал» будут останавливаться автобусы № 42 «Садгород – Вторая Речка – Садгород» Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая остановка общественного транспорта появилась в столице российского Дальнего Востока. О том, что главой Владивостока Олегом Гуменюком подписано соответствующее постановление сообщила пресс-служба мэрии.

Две остановки наземного городского транспорта, находящиеся на противоположных сторонах улицы, получили название «Садовый квартал». Их создали рядом с одноименным строящимся жилым комплексом в районе дома по адресу: улица 2-я Линейная, 21. В этом месте проходит маршрут автобуса № 42 «Садгород — Вторая Речка — Садгород».

Как говорится в сообщении, в ближайшее время новые названия остановок будут внесены в реестр и об этом проинформируют перевозчиков.

Новая остановка автобуса появилась во Владивостоке Фото: Администрация Владивостока

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