8 редких пингвинов Гумбольда вылупились на свет в Приморском океанариуме

При рождении пингвинята весят 70-80 граммов. Фото: пресс-служба Приморского океанариума

У шести пар пингвинов Гумбольдта, которые живут в Приморском океанариуме с 2018 года, появились птенцы. Как правило, у пингвинов оплодотворенным бывает только одно яйцо, чтобы у пары появилось двое птенцов это редкость, — сообщает пресс-служба учреждения. У живущих в океанариуме пингвинов сразу две пары снесли по два яйца.

В нашей стае восемь птенцов. Сейчас пингвинята покрыты графитово-серым пухом, ювенильная окраска сохранится до трех-четырех месяцев. Когда у птенцов наступит первая линька и они сменят пух на перо, дети станут больше походить на родителей, правда, у них все еще не будет характерной для пингвинов Гумбольдта полосы на груди, — рассказала орнитолог Приморского океанариума Ксения Любимкина.

За первый месяц жизни вес пингвинят увеличивается до двух килограммов. Фото: пресс-служба Приморского океанариума

Сообщается, что птенцы растут очень быстро. При рождении пингвинята весят 70-80 граммов, за первый месяц жизни их вес увеличивается до двух килограммов. Три-четыре месяца пингвинят будут кормить родители полупереваренной рыбой. Высиживают и воспитывают птенцов оба родителя по очереди.

— Пингвины моногамны, если они создали пару, то будут строить гнездо и растить потомство, не меняя партнера, всю жизнь. Первыми у нас пары создали Галочка и Крылышко и Ника с Созвездием, — сообщила орнитолог.

Когда пух у птенцов сменится более плотным оперением, пингвинята начнут учиться плавать в большом бассейне вольера. После первой линьки птенцы станут самостоятельными и станут частью большой стаи.

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