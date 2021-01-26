Водитель автобуса устроил массовое ДТП во Владивостоке, собирается пробка

Авария в центре Владивостока Фото: принтскрин видео.

Авария с участием маршрутного автобуса произошла в центре приморской столицы. По словам очевидцев, именно перевозчик спровоцировал массовое ДТП на Дальпрессе. При этом свидетели отмечают, что у виновника не оказалось полиса ОСАГО.

«Там наверняка у автобуса еще нет: лицензии, карты водителя и тахографа», «Куда смотрят ответственные? Зато маски требуют на каждом шагу....», – комментируют жители Приморья.

По предварительной информации, недалеко от светофора и поворота на Тополиную аллею автобус врезался в седан. Его по инерции откинуло на впереди стоящий джип. Во всех подробностях происшествия еще предстоит разобраться специалистам.

Авария напротив Океанского проспекта, 69. Фото: Instagram/dps.control

Транспортные средства заняли большую часть дороги, поэтому водителям приходится объезжать место столкновения по встречной полосе. Из-за аварии движение в районе Дальпресса затруднено.

Разбитые транспортные средства мешают движению. Фото: Instagram/dps.control

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