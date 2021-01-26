Прокуратура обвинила муниципалитет в халатности: во Владивостоке возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке более 5 тысяч многодетных семей подали заявки на получение земельного участка под строительство дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о халатности при предоставлении земельных участков многодетным семьям. Это случилось после того, как прокуратура провела проверку исполнения земельного законодательства.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в соответствии с региональным законом органы местного самоуправления обязаны после включения многодетных в соответствующий реестр в течение 180 дней предоставить им в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

Прокуратура установила, что в реестр граждан, подавших заявления на получение земельного участка под строительство дома, включено более 5 тысяч семей. Из них участки бесплатно в собственность получили только около 2 тысяч семей.

Это произошло из-за того, что муниципалитет ненадлежащим образом формирует участки для предоставления, а также не предпринимает достаточных мер для реального обеспечения земельными участками данной категории граждан. При этом ежегодно в бюджете города выделяются необходимые деньги, которые в полном объеме не осваиваются.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры Владивостока.

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