«Вези меня, извозчик...»: таксист во Владивостоке украл у спящей девушки 10 тысяч

Таксит из Владивостока увидел и запомнил пин-код, который вводила его пассажирка Фото: Евгения ГУСЕВА

Нечистый на руку водитель подсмотрел пин-код банковской карты, когда клиентка снимала наличные

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу таксисту, который обокрал клиентку, сняв деньги с ее банковского счета.

Преступление было совершено в сентябре 2020 года. Работая в известной компании такси мужчина ночью вез клиентку из увеселительного заведения. По пути девушка решила снять в банкомате немного наличных, а наблюдательный таксист подсмотрел вводимый пин-код, а также то, что карту будущая потерпевшая хранит в чехле мобильного телефона.

Поездка продолжилась, уставшая девушка уснула на сидении авто, чего хитроумный извозчик только и ожидал. Он незаметно вытащил банковскую карту потерпевшей, доехал до ближайшего банкомата и снял с чужого счета 10 тысяч рублей. Вернувшись в машину, мужчина аккуратно вернул карту на место, затем довез девушку до указанного в заказе адреса и высадил.

На следующий день, обнаружив отсутствие денег на счете, девушка не стала грешить на собственную память и бурно проведенный вечер, а обратилась в правоохранительные органы. Полиция нашла куда исчезли деньги. В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, суд подсудимого виновным, но с учетом наличия смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание — 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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