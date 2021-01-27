Второй подозреваемый в нападении на полицию на митинге во Владивостоке сдался сам

23 января на митинге во Владивостоке один из митингующих ударил полицейского. Фото: сайт https://25.мвд.рф

Второй из мужчин, подозреваемых в нападении на полицейских на несогласованном митинге 23 января во Владивостоке, сам пришел в полицию. Его искали с субботы и гражданин, посовещавшись со своим адвокатом, решил не усугублять ситуацию.

Ранее СК РФ сообщал, что был задержан первый из двух подозреваемых, который напал на сотрудника ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. Ему избрана мера пресечения — 2 месяца заключения под стражей.

О втором подозреваемом сообщалось, что неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками замкомандира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего скрылся.

Факт его добровольного прихода к правоохранителям подтвердило СУ СК РФ по Приморскому краю. Адвокат 39-летнего жителя Владивостока Алексей Ананьев (адвокатское бюро «ОПОРА») сообщил VL.ru, что после явки с повинной и оформления соответствующего протокола его клиент был задержан согласно статье 91 УПК РФ.

Позже задержанного допросят в качестве подозреваемого: он изложит то, что уже есть в его заявлении о явке с повинной. Следователь должен предъявить обвинение и допросить уже в качестве обвиняемого.

Мужчина уже принес в письменном виде публичные извинения пострадавшему от его рук сотруднику полиции. На данный момент в связи с митингом во Владивостоке возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти.

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