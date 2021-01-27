Активы на 38 миллиардов рублей конфискованы у депутата Госдумы приморца Сергея Сопчука

Сергей Сопчук. Фото: zspk.gov.ru

Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования прокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука доли в компании «Терней Золото», которая могла принести доход более 38 миллиардов рублей.

Как сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, Генпрокуратура установила, что Сопчук, занимая государственные должности, незаконно занимался предпринимательской деятельностью. Депутат выступал главным ответчиком по иску, поданным надзорным органом, при этом оказывал противодействие следствию и скрывал сведения от администрации президента.

Расследование базировалось на показаниях экс-депутата Госдумы и бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, который являлся партнером Сопчука по бизнесу. Расследование показало, что с 2011 по 2020 год Сопчук лично и через подконтрольные предприятия вложил в ООО «Терней Золото» более 1 миллиарда рублей и стал владельцем почти 100% акций компании. Акции он передал своей сестре Людмиле Стуковой.

Генпрокуратура посчитала сделку фиктивной, так как Сопчук продолжал участвовать в деятельности предприятия и незаконно снабжал его деньгами. Прокуратура обвинила владельцев компании «Терней Золото» Усольцева и Сопчука в «сокрытии принадлежащих им активов от контроля, тайном управлении и обогащении себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти».

Суд признал законным требование Генпрокуратуры взыскать в пользу государства доли Сопчука и Усольцева в компании.

Напомним, Сергей Сопчук в прошлом являлся спикером Заксобрания Приморского края, а также первым вице-губернатором региона. В 2016 году он прошел в Госдуму.

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