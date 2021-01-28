«Сплинтер ты ли это?». Необычный зверь набросился на собаку в Приморье

Собака победила противника Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Какая огромная, я в шоке!», – удивляется жительница Приморья, которая стала очевидцем необычного противостояния животных. Девушка сняла на видео, как собаку атаковал грызун. Схватка проходила прямо на проезжей части.

История развернулась в районе 6 километра в Уссурийске, недалеко от супермаркета. На кадрах заметно, что так называемая «крыса» буквально бросается на собаку. Размеры зверька впечатляют, вполне логично, что горожанка оказалась шокирована. Однако вопреки мнению очевидца, на собаку напала не крыса, а ондатра. Полуводный грызун родом из Северной Америки давно акклиматизировался в России. А в Уссурийске так вообще уже считается аборигеном, особенно часто ондатр видят в районе Междуречья.

Зверьки не понаслышке знакомы многим горожанам. Они не в первый раз выходят к людям. А прошлой осенью огромный грызун заплутал в супермаркете, наделав переполоха и, став звездой соцсетей. Естественно, что необычная схватка привлекла внимание пользователей интернета и в этот раз.

«Сплинтер на максималках», «2020 год огрызается, не сдается!», «Просто массу для боя набирает. Вон псов гоняет скоро людей швырять начнет», «Ни фига она там отъелась и обнаглела, что на собак наезжает», «Чучундра», «Папа – норка, мама – бобер», «На самом деле не смешно, укусит и коньки отбросишь от какой-нибудь заразы», – высказывают мнения приморцы.

Окончание поединка осталось за кадром. Но как отмечают местные жители, победа все же осталась за собакой.

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