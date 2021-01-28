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Владивосток. Новый удар стихии. Мэрия обращается к горожанам

В столице Приморья введен режим повышенной готовности для городских служб
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Мэрия Владивостока просит горожан не создавать помех работе снегоуборочной техники

Мэрия Владивостока просит горожан не создавать помех работе снегоуборочной техники

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Владивостока обратилась к жителям столицы Приморья в связи с новым снегопадом, который ожидается сегодня, 28 января.

«Снег будет сильный. Муниципальная служба „Содержание городских территорий“ будет работать круглосуточно, чтобы расчистить дороги и пешеходные зоны. Просим горожан с пониманием относиться к непогоде и не создавать помех работе снегоуборочной техники: пропускать спецтранспорт, не парковать свои машины вдоль основных дорог, а тем, у кого нет острой необходимости, вообще не выезжать на дороги города сегодня и завтра на личном автотранспорте», — обращаются представители городского управления дорог и благоустройства.

По данным синоптиков, снегопад может продлиться до следующего утра и высота снежного покрова может достигнуть 25 сантиметров. Новый циклон принесет на территорию города также и сильный ветер. Временами его порывы могут достигать 38 метров в секунду.

Движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также грузовых автомобилей с прицепом рекомендовано ограничить в период снегопада.

Дорожные и коммунальные службы города находятся в состоянии повышенной готовности. Дорожная служба Владивостока сформировала бригады рабочих, техники, сделала запасы реагентов и топлива. Техника будет работать во всех районах — город поделили на 24 участка, за каждым из которых закрепили звенья спецтехники. В работах задействуют 157 спецмашин и малой коммунальной техники, на уборку пешеходных зон выйдут 165 дорожных рабочих.

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