Коронавирус в Приморье: падение суточной заболеваемости продолжается

С 263 человек диагноз "коронавирус" был снят в Приморье за последние 24 часа Фото: Артем КИЛЬКИН

О 213 новых выявленных случаях заболевания COVID-19 за сутки сообщает краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Падение суточной заболеваемости в регионе продолжается 12 суток. Общее количество людей, у которых в регионе за все время развития эпидемии был выявлен новый вирус достигло 35700 человек.

На сегодня в списках выздоровевших числится уже 27071 житель края. С 263 человек диагноз «коронавирус» был снят за последние 24 часа. Ежесуточное количество выздоровевших людей значительно выросло за последние дни.

Также сообщено еще о шести погибших из-за нового вируса за сутки жителях края. Общее число летальных исходов с начала пандемии в Приморье достигло отметки 509 человек.

Как и ранее в Приморском крае до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители региона должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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