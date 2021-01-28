Отпустить работников домой: мэр Владивостока в очередной раз обратился к руководителям организаций

Добраться домой сегодня многим владивостокцам будет непросто Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к руководителям городских предприятий с рекомендацией сократить сегодня, 28 января, рабочий день. Такое происходит этой зимой не впервые и вновь связано с ухудшением погодных условий в краевом центре.

Ранее «КП» сообщала о рекомендациях сделанных мэрией полиции, торговому и рыбному порту ограничить въезд на территорию города большегрузов. Родителей попросили не отправлять детей в школы сегодня во вторую смену и завтра — в первую. Также администрация города обратилась к владивостокцам с просьбой не выезжать на дороги города сегодня и завтра на личном автотранспорте.

По прогнозам синоптиков, снег во Владивостоке будет идти до утра пятницы, 29 января. Общее количество осадков может составить от 10 до 18 мм, а высота снежного покрова — 20-25 сантиметров. Также ожидается сильный ветер, порывами до 38 метров в секунду.

Горожанам предлагается обо всех нарушениях в работе городского хозяйства сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

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