Грузовой поезд убил водителя без прав на железнодорожном переезде в Приморье

Железнодорожный переезд на 17 километре автодороги Достоевка - Покровка - Минеральное. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Автомобильная авария со смертельным исходом произошла в Яковлевском районе Приморья.

54-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал со стороны села Минеральное в направлении села Покровка. На 17 километре автодороги село Достоевка-село Покровка-село Минеральное машина выехала на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. В автомобиль врезался грузовой поезд.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, водитель ВАЗ скончался от полученных травм на месте ДТП. Его пассажирка, 38-летняя женщина, получила травмы головы и перелом ребер, однако, от госпитализации отказалась.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, погибший не проходил обучения на право управления транспортным средством. Автомашина ВАЗ в апреле 2020 года была снята с регистрационного учета ГИБДД.

В настоящий момент по факту произошедшего полиция проводит проверку.

В автомобиль врезался грузовой поезд. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому

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