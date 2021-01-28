На следующей неделе на заправках ННК в Приморье будут перебои с Аи-95 - Минпромторг

Приморцы опасаются возникновения проблем с бензином Фото: Сергей БАЛАНОВ

Генеральный директор АО «ННК-Приморнефтеподукт» Андрей Волков в четверг, 28 января, на брифинге постарался развеять тревожные слухи о возможной пропаже бензина из продажи.

— Поставки топлива на нефтебазы и автозаправочные станции нашего предприятия осуществляются в штатном режиме, но, по причине погодных условий, случаются небольшие задержки с подвозом топлива на АЗС. Бензины производства Хабаровского НПЗ продолжат поступать на наши нефтебазы и АЗС с понедельника, — заявил Волков и призвал автомобилистов не закупать топливо впрок.

По словам руководителя «ННК-Приморнефтеподукт» нефтебазы и АЗС предприятия обеспечены необходимым запасом моторных топлив на 10 дней.

В свою очередь министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин сообщил, что ситуация находится на контроле у правительства и уже проведены переговоры с другими участниками рынка о мерах по стабилизации обстановки в случае ее ухудшения.

— На следующей неделе возможны перебои с отпуском бензина Аи-95 ННК-Приморнефтеподукт физическим лицам, но эта потребность будет покрываться за счет АЗС других сетей и независимых заправщиков. Мы провели консультации с участниками рынка, в ходе которых достигли взаимопонимания по этому вопросу. Так, Роснефть готова на 30 своих автозаправочных станциях на территории края обеспечить население всеми видами высокооктанового бензина, — заявил министр.

По словам Калитина, сбоев с бензином на независимых автозаправочных станциях также не будет. Хотя нужно понимать, что покупка такими АЗС бензина на бирже, а не у производителей, несколько увеличивает розничную цену бензина.

Глава министерства также отметил, что правительством региона достигнута предварительная договоренность об открытии хранилищ Росрезерва для пополнения запасов ННК, если возникнет такая необходимость.

Между тем в социальных сетях уже появились публикации и комментарии жителей Владивостока о затруднениях с покупкой бензина на некоторых заправках города. К тому же владивостокцы высказывают опасения, что в случае исчезновения топлива у «ННК-Приморнефтеподукт» заправка, к примеру, у Роснефти весьма существенно ударит по карману потребителей.

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