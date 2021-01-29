Его сдуло что ли? Во Владивостоке джип упал на стоянку

Джип спикировал на другие авто. Фото: Instagram/dps.control

Утро оказалось недобрым для некоторых автовладельцев в Ленинском районе Владивостока. Беда пришла откуда не ждали. Как уверяют очевидцы, на машины, припаркованные на стоянке возле дома №11 на Шилкинской, свалился внедорожник.

Судя по всему, водитель Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и попросту спикировал вниз с узкой обледеневшей дороги. Столь неудачный маневр закончился повреждениями минимум еще двух авто, которые оказались придавлены тяжелым джипом.

Жители дома поделились произошедшим в сети. Фото: Instagram/dps.control

Пользователи сети не обошлись в комментариях без иронии.

«Суровый дворник, мешал “Прадос” чистить, он его столкнул», «Когда сэкономил на парковке», «Как только не паркуются на этих “Крузаках”», «Двухуровневая парковка», «Почисти дорогу, я пока тут полежу», – соревнуются в остроумии подписчики популярного автомобильного сообщества.

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