Для бездомных Шариков и Мурок в Приморье построят приюты

Холодными российскими зимами бездомные животные особенно нуждаются в помощи людей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Приморском крае будут созданы государственные межмуниципальные приюты для безнадзорных животных. По информации государственной ветеринарной инспекции Приморья, к решению этого вопроса на территориях подключатся и социально ориентированные некоммерческие организации. Для этого НКО направят более 12 миллионов рублей субсидий.

Сообщается, что получателями краевых субсидий стали: центр конных прогулок «Гарнизон» в Большом Камне, кинологический и фелинологический клуб «Аристократ» в Арсеньеве и приют «Помощь бездомным животным «Открой свое сердце» в Уссурийске.

— Приюты будут расположены на территории Партизанского городского округа и Надеждинского муниципального района. В данный момент уже ведется оформление земельных участков, — прокомментировал руководитель инспекции Дмитрий Кузин.

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