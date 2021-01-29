Не «Хаятт», но «Окура»: отелем на Корабельной набережной Владивостока будет управлять японская компания

Отель на Корабельной набережной Владивостока планировали открыть к Саммиту АТЭС-2012 Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Пятизвездочная гостиница Okura Vladivostok должна распахнуть свои двери во Владивостоке осенью этого года. Об этом было сообщено на встрече заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова и директора по развитию японской компании «Окура» Горо Кадоваки.

Отель Okura Vladivostok разместится на Корабельной набережной Владивостока именно в том здании, которое изначально строилось к Саммиту глав государств АТЭС-2012 как отель «Хаятт».

В «Окуре Владивосток» будет 223 номера, каждый площадью около 35 квадратных метров, а также рестораны японской кухни, большой банкетный зал, представительский лаундж и спа-салон.

На встрече был подписан договор управления гостиничным комплексом между Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. и АО «МГК «Золотой Рог», достраивающим отель.

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