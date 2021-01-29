Контрабанду 20 тонн нерки на 5 миллионов рублей из Приморья в Японию обнаружила прокуратура

Приморская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело о контрабанде около 20 тонн красной рыбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело о контрабанде около 20 тонн красной рыбы. Дело было возбуждено после того, как надзорное ведомство провело проверку исполнения таможенного законодательства при экспорте водных биологических ресурсов.

Как было установлено, одна из торговых компаний Приморского края осуществила экспорт в Японию 19220 килограммов нерки стоимостью около 5 миллионов рублей. Производителем товара указали местное предприятие рыбной отрасли. Однако прокуратура выяснила, что это предприятие переработку именно этой продукции не производило, а торговая организация в таможенный орган представила подложные документы.

Материалы проверки прокуратура направила в таможенный орган для принятия процессуального решения и по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда».

Расследование уголовного дела находится на контроле в Приморской транспортной прокуратуре, сообщила пресс-служба ведомства.

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